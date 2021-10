Calciomercato Juventus, obiettivo dichiarato | Assalto del Real Madrid

Calciomercato Juventus, assalto del Real Madrid in Serie A: Perez ha deciso di riattivare i colloqui. Pronti almeno 50 milioni di euro

Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il centrocampista che potrebbe andare a sostituire uno tra Modric, Kroos e Casemiro. Sì, perché è assai probabile che uno dei tre alla fine della stagione possa lasciare la squadra di Carlo Ancelotti. E affinché il livello della rosa rimanga alto, non c’è dubbio che serva un elemento importante.

Sarebbero pronti almeno 50 milioni di euro, spiega Fichajes.net, per il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, da anni ormai in orbita bianconera. Lotito lo ha praticamente blindato non cedendo mai alle lusinghe che nel corso di questi anni sono arrivate, ma la sensazione è che alla fine di questa stagione, gli assalti si faranno decisamente importanti.

LEGGI ANCHE: La Coppa dei Calcioni, ESCLUSIVA Giovanni Calza: “Cosa manca alla Juve per vincere la Champions?”

Calciomercato Juventus, Perez ha deciso di puntare Milinkovic-Savic

Il Real Madrid, già due stagioni fa, sembrava davvero vicino a poter prendere il calciatore della Lazio. Ma poi non se ne fece nulla appunto per le richieste ritenute eccessive da Lotito. Adesso, a 26 anni, e con una stagione iniziata davvero alla grande, il “Sergente” potrebbe anche cambiare aria. Senza dubbio, per prenderlo, non bastano i 50 milioni che dalla Spagna spiegano sono pronti. Ma ne servirebbero almeno una ventina in più per convincere il presidente della Lazio a lasciar partire il proprio giocatore.

La Juve quindi rimane alla finestra, convinta, da un lato, di avere comunque un certo gradimento del calciatore che, a quanto pare, non avrebbe l’intenzione di lasciare l’Italia. E, nel Bel Paese, solamente la Vecchia Signora potrebbe convincerlo a cambiare maglia. Ovviamente, qualora la società bianconera rimarrebbe a guardare puntando su altri profili, il Real avrebbe praticamente la strada spianata verso un colpaccio. Che la Juve ha sognato per molto tempo e che però, fino al momento, non è mai riuscita a portare a termine.