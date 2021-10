Calciomercato Juventus, l’attaccante stupisce tutti | Allegri ha deciso

Calciomercato Juventus, l’attaccante stupisce tutti nonostante la giovane età. Allegri sembra aver preso una decisione definitiva.

Calciomercato Juventus, entrato anche nel derby d’Italia, il giovanissimo attaccante bianconero ha stupito tutti. L’ambiente è entusiasta della sua personalità con cui, senza troppi problemi, si inserisce nella manovra offensiva. Kaio Jorge è un predestinato e nonostante l’ancora giovanissima età, i lampi di genio del baby bomber già si intravedono. E non è un caso che Allegri, proprio in conferenza stampa post gara, ne abbia parlato con entusiasmo.

Kaio Jorge è un predestinato | Per Allegri non si tocca

Per il mister Kaio non si tocca. Proprio così, inizialmente si pensava ad un possibile “addio” si fa per dire, perché si sarebbe trattato più di prestito, dell’attaccante, così da dargli più spazio per giocare. Ma alla fine il mister si è deciso a tenerlo e non venderlo assolutamente né a gennaio né a giugno.

Giusto ieri nel post partita del derby d’Italia, il mister non ha esitato alle domande dei giornalisti, garantendo che da qui in avanti vedremo molto di più l’attaccante che si sta ritagliando, nonostante la giovanissima età, un bello spazio in squadra. Un futuro bianconero per Kaio Jorge, garantisce il mister.