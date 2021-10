Calciomercato Juventus, difficile pensare che a gennaio possa partire

Per il calciomercato della Juventus del prossimo mese di gennaio ci saranno da prendere delle decisioni importanti anche in chiave cessioni.

Il 2022 si sta ormai avvicinando e con esso anche la finestra di trasferimenti invernali. Durante la quale si penserà a cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa di Allegri ma allo stesso tempo si dovranno prendere anche delle decisioni a riguardo di quei calciatori che finora hanno giocatori poco e che il club potrebbe valorizzare magari pensando ad una cessione in prestito. È il caso ad esempio di Luca Pellegrini, per il quale da qualche settimana si sta parlando di un possibile prestito nel 2022.

Juventus, Allegri ha fiducia in Kaio Jorge

Chi invece non sembra proprio destinato a lasciare la Juventus è l’attaccante brasiliano Kaio Jorge, utilizzato per uno scampolo di partita anche contro l’Inter. Il giovane ex Santos è molto apprezzato da Allegri, che crede molto nelle sue potenzialità. Per questo motivo è difficile pensare che Kaio Jorge possa essere ceduto in prestito a gennaio nonostante un paio di club di serie A sarebbero ben felici di accoglierlo e concedergli spazio.