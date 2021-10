Il designatore arbitrale interviene sulle polemiche scaturite da fallo di rigore concesso ad Alex Sandro durante la gara della Juventus con l’Inter.

Il motivo delle polemiche è che manca quella parolina magica che annullerebbe tutte le altre attorno: uniformità. Impossibile, a norma di regolamento, dire che il rigore di Dumfries su Alex Sandro non ci fosse. Il problema è che, comunque, altri casi simili non sono stati sanzionati. In primis quello di Vina su Anguissa all’Olimpico. E quindi, essendoci di mezzo la Juventus, polemiche a dire basta sui social e in tv dove le cose dovrebbero essere più serie.

Rocchi su Alex Sandro e il Var

«Sono soddisfatto perché tutti i ragazzi hanno fatto una giornata ottima – parole di Gianluca Rocchi a Radio Anch’io Sport -. Il Var ha portato benefici, anche perché qui non stiamo parlando di rigore che c’è o non c’è ma di intervento o non intervento…». Del Var, appunto: ma il sì o no resta in sospeso. «Il Var ha tolto tanti errori e ha portato più giustizia nel calcio. Poi sì, è un meccanismo da oliare. Io voglio però che ci siano arbitri che arbitrano in campo, poi sicuramente avremo da fuori qualcuno che ci darà una mano». Mariani aveva deciso su Alex Sandro, il Var lo ha fatto tornare indietro: e da lì si è scatenata la valanga.