Calciomercato Juventus, scatta l’ultimatum | Pugno duro della società

Calciomercato Juventus, l’ultimatum non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio: situazione in evoluzione. Le ultimissime.

La Juventus, come insegna la sua storia, non può non prestare particolare attenzione alle varie situazioni low cost che si presenteranno nei prossimi mesi.

La partenza di Cristiano Ronaldo ha inevitabilmente tolto un totem offensivo di primo ordine, e la sterilità offensiva palesata dalla compagine di Allegri nelle ultime sei giornate tra campionato e Champions è indicativa, in quanto i bianconeri non sono riusciti a mettere a segno più di un goal. Ecco perché, oltre all’intrigante operazione Vlahovic, la Juve continua a monitorare altre piste, tra le quali quella legata ad Ousmane Dembele, il cui contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2022, non è stato rinnovato.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, decisione ufficiale | Svolta e addio a gennaio

Calciomercato Juventus, rinnovo Dembele: la posizione del Barça è chiara

Come rivelato da Marca, il Barça sta cercando in tutti i modi di riaprire il fronte con l’entourage del transalpino per accelerare le manovre per il rinnovo contrattuale dell’ex Dortmund, che starebbe continuando a prendere tempo. I catalani vorrebbero mettere sul piatto un contratto fino al 2025, ma al momento non è trapelata nessuna risposta; ecco perché i blaugrana, nel caso in cui Dembele dovesse procrastinare ancora la sua decisione, sarebbero intenzionati ad assumere la stessa posizione assunta con Moriba, letteralmente emarginato dal resto del gruppo.