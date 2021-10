Calciomercato Juventus, decisione ufficiale | Svolta e addio a gennaio

Calciomercato Juventus, arriva la svolta tanto attesa: il cambio agente potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola.

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato, e sono tanti gli addetti ai lavori all’opera per puntellare le rispettive squadre.

Anche la Juventus è molto vigile, con Cherubini che cercherà in tutti i modi di rinforzare l’organico, tenendo presente le esigenze economiche di un club che chiaramente non potrà permettersi grandi investimenti. Questo è il motivo per il quale, ad esempio, uno dei profili accostati con maggiore insistenza alla compagine bianconera sia Van De Beek, in rotta di collisione con il Manchester United e pronto ad intraprendere una nuova esperienza all’estero, per provare a trovare quella continuità in termini di rendimento che gli è sempre mancata da quando ha lasciato l’Ajax. I Red Devils, che in estate hanno continuato a chiedere 20 milioni, potrebbero entrare nell’ordine di idee di cedere l’olandese a cifre molto più contenute, e c’è un dettaglio che non può essere trascurato.

Calciomercato Juventus, van De Beek e il cambio agente: ecco la decisione

Come riportato da Voetbal International, Van De Beek avrebbe preso una decisione drastica in vista di una propria cessione a gennaio, cambiando procuratore ed affidandosi a Ali Dursun. Staremo a vedere, dunque, se le tessere del mosaico si andranno via via componendo, e se effettivamente la scelta dell’olandese avrà delle ripercussioni importanti a stretto giro di posta, fermo restando che non è solo la Juventus a monitorare il tutto con estrema attenzione.