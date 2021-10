Dybala e Chiesa, Allegri ha parlato chiaro | Cosa si aspetta la Juventus

Max Allegri ha fatto intendere come si comporterà da qui in avanti con i suoi calciatori. Dybala e Chiesa sono stati avvertiti dalla Juventus.

Contro l’Inter la Juventus ha fatto a meno di loro due. Paulo è rimasto fuori per questioni fisiche (prima convocazione dopo un mese di stop per infortunio, non poteva avere una gara intera nelle gambe). Fede per scelta tecnica (Allegri ha preferito sacrificare un attaccante, Kulusevski, in pressione su Brozovic). Adesso che Dybala è tornato, Max dovrà trovare il modo per farli giocare assieme. E’ dalla loro intesa che dipende molto della stagione bianconera. A parlarne questa mattina è la Gazzetta dello Sport.

Dybala e Chiesa, le armi micidiali

Allegri ha parlato molto con i due calciatori e la Juventus si aspetta che facciano il salto di qualità da subito. Il post di auguri di Dybala a Chiesa pare quasi un messaggio per il suo allenatore. E’ un invito a puntare deciso sull’estro dell’argentino e sulle accelerazioni dell’azzurro. Finora i due hanno condiviso scampoli di quest’inizio di stagione. Titolari in coppia solo tre volte, contro l’Empoli, quando non andò troppo bene (sconfitta per 1-0) e poi con Spezia e Sampdoria (due vittorie). Ora che la Juventus ha ritrovato solidità e antiche certezze in fase difensiva, serve un upgrade in fase offensiva, come ha sottolineato nel post Inter anche la Joya. Ha scritto: «Un gol a partita non sempre può bastare», che passa dai piedi dei suoi uomini migliori.