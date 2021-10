Mauro Icardi ha scritto una lettera a Wanda Nara per farle strappare le carte del divorzio. Ora per vuole l’Italia e quindi la Juventus.

Il portale calciomercato.com fa il punto della situazione su Mauro Icardi. La rottura, ormai ricomposta, a suon di social con Wanda Nara ha fatto parlare il mondo. Per riconquistare la splendida showgirl, l’argentino le ha scritto una lettera d’amore. Così lei ha strappato le carte del divorzio ed ha messo un punto alla vicenda. Il caos ha generato la conseguente esclusione per motivi personali contro il Lipsia in Champions League. Queste questioni hanno fatto sì che non si parlasse di calcio, ma di gossip in relazione al numero 9 del Paris Saint-Germain. Presto, però, sarà anche il momento di parlare di futuro: quanto accaduto negli ultimi giorni ha allontanato Maurito dal Psg.

Icardi ha voglia di Juventus

Chiuso, almeno per adesso, il capitolo relativo a Wanda Nara e alla sua famiglia, si apre quello del calciomercato. La prossima estate – complice anche la possibilità di ottenere i vantaggi fiscali del Decreto Crescita – può essere quella del suo ritorno in Italia. Con una squadra che, più di tutte le altre, continua a seguire Icardi e anche negli ultimi giorni dell’ultimo mercato. La Juventus dovrà fare un investimento di un certo tipo sul mercato ed ha deciso di prendere l’argentino qualora ci siano le possibilità concrete per farlo.