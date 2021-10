Juventus, l’annuncio di Allegri: giocherà dal primo minuto

Per la Juventus si sta avvicinando il momento di tornare in campo. Nella decima giornata ospiterà il Sassuolo.

Mercoledì pomeriggio in campo si vedrà una squadra vogliosa di tornare al successo dopo il pareggio contro l’Inter. C’è bisogno di fare risultato per risalire la china in graduatoria. Rispetto al match contro i nerazzurri l’allenatore juventino Max Allegri farà senz’altro dei cambi in formazione. Gli impegni sono tanti e c’è bisogno dell’apporto di tutti i componenti della rosa se si vuole puntare in alto. Qualche indizio sui titolari l’ha dato lo stesso tecnico alla vigilia.

Calciomercato Juventus, chance per Perin tra i pali

“Giocano Perin, de Ligt, Dybala e Chiesa. Abbiamo recuperato Rabiot, mentre Bernardeschi e Kean non saranno a disposizione” sono le parole dell’allenatore espresse sul sito internet ufficiale della Juventus. Non sorprende l’utilizzo da titolare di Paulo Dybala, che una volta recuperato dall’infortunio deve ritrovare il top della forma. Meno scontato l’utilizzo di Perin, che avrà l’opportunità di mettersi in mostra prendendo il posto di Szczesny tra i pali. Per l’ex Genoa una vetrina importante che testimonia la fiducia di Allegri nei suoi confronti.