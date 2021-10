Juventus, dalla Lega favore al Napoli | Azzurri salvi per la Coppa d’Africa

Clamoroso quanto accadrà a gennaio per la Juventus e il Napoli. La Lega di A fissa la Supercoppa il giorno prima, così il match verrà rinviato.

La Juventus ha potuto giocare a Napoli senza 5 sudamericani. Il Napoli evidentemente non poteva farlo a Torino senza Koulibaly, Anguissa e Osimehn. La Lega di A ha clamorosamente deciso questo ieri quando ha lasciato trapelare la propria decisone. Salvo colpi di scena dettati da cambi di rotta improvvisi, la partita si giocherà il 5 gennaio a San Siro. Niente Riyad, dunque: si tornerà in Arabia Saudita probabilmente nel 2022-23. Ciò significa che il match previsto per il 6 gennaio contro i partenopei allo Stadium verrà rinviato a data da destinarsi. Ed è un regalo a Spalletti.

Juventus, che beffa contro il Napoli

La Juventus sta incassando un colpo dopo l’altro da parte dei vertici della Lega che non vedevano l’ora di spezzare il suo dominio. I bianconeri, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, volevano che si giocasse il 22 dicembre. Lo sgarbo arrivato da Via Allegri è gravissimo e riguarda la Coppa d’Africa. La competizione avrà inizio il 9 gennaio 2022 e terminerà il 6 febbraio successivo. Ovviamente, già dai primi giorni del nuovo anno gli azzurri convocati al torneo lasceranno Castel Volturno. Senza ogni dubbio i convocati iavrebbero saltato almeno 4 partite del Napoli. Per la precisione tre di Serie A (Juve, Sampdoria, Bologna) e gli ottavi di Coppa Italia contro Fiorentina o Benevento.