Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Ecco la data della firma

Calciomercato Juventus, svolta Dybala: ecco la data del possibile annuncio del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.

Il suo ingresso in campo ha contribuito a togliere le castagne nel fuoco a San Siro, con la Juve che aveva disperato bisogno della sua qualità: Paulo Dybala, appena rientrato dall’infortunio patito contro la Samp, a risposto presente alla prova del nove, glaciale nel battere Handanovic dagli undici metri.

La Joya, però, sta disputando anche un’altra “partita”, ed è quella legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, per il quale ci si avvia alle battute conclusive, dal momento che i contatti con l’agente del vice capitano bianconero, Jorge Antun, hanno portato le parti ad avvicinarsi sensibilmente, come testimonia il viaggio in Argentina dell’entourage dell’ex Palermo: il clima è più che disteso, anche se vanno ancora legati gli ultimissimi dettagli prima della ratifica ufficiale dell’intesa definitiva, con Dybala che dovrebbe legarsi alla Juve fino al 2026.

Leggi anche –> Calciomercato, addio De Ligt: la Juve lo ha fatto davvero

Calciomercato Juventus, la data relativa alla firma di Dybala

Interessanti novità, a riguardo, sono state fornite da calciomercato.it, secondo cui è probabile che il “Dybala-day” sia venerdì, in concomitanza dell’assemblea degli azionisti della Juventus: un’occasione nella quale Agnelli potrebbe annunciare uno dei rinnovi più attesi della storia recente bianconera, maturato al termine di una trattativa prolungatasi per tanto, forse troppo tempo, e che ha ricevuto un impulso importante nel momento in cui Allegri è tornato sulla panchina della Vecchia Signora.