Calciomercato Juventus, firma già a gennaio | Cherubini bruciato

Calciomercato Juventus, firma già a gennaio. Cherubini praticamente bruciato nell’affare. Arriva in Serie A a prezzo di saldo

Praticamente, secondo quanto riportano dalla Spagna, si tratta di un affare chiuso. E la firma dovrebbe arrivare già a gennaio, con Cherubini bruciato nell’operazione dal collega Paolo Maldini.

Ovviamente i rapporti che ci sono tra Real Madrid e Milan, in questo caso, hanno fatto la differenza. E anche il fatto che a guidare le Merengues ci sia Carlo Ancelotti, è sicuramente un punto a favore della società rossonera. La notizia, comunque, è che nei prossimi mesi uno degli elementi che la Juventus ha seguito per molto tempo, e che aveva puntato anche per la prossima stagione, visto che il contratto va in scadenza, sarebbe pronto a firmare per il Milan: Isco è a un passo dai rossoneri.

LEGGI ANCHE: Juventus, comunicato ufficiale | Numeri scioccanti

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il ritorno dell’ex | Sta per firmare

Calciomercato Juventus, Isco al Milan

Secondo quanto riportato da todofichajes.net infatti, il calciatore che è stato espressamente richiesto da Pioli, è pronto a mettere nero su bianco con la squadra milanese. I rossoneri, che hanno bisogno di elementi di qualità lì davanti per cercare di rimanere in testa al campionato, sarebbero pronti a chiudere l’operazione nei prossimi mesi.

Un colpo importante in saldo. Perché la cifra ovviamente per via del contratto del giocatore, non dovrebbe essere elevata. Isco quindi è pronto finalmente ad arrivare in Italia ma purtroppo non con la maglia bianconera addosso. Eppure un elemento con le sue qualità, a Massimiliano Allegri, lì davanti, serviva eccome. Ma tant’è.