Calciomercato Juventus, non gradisce il tecnico | A gennaio va via

Il calciomercato Juventus si è intrecciato più volte negli ultimi anni con qullo delle formazioni della Premier League. Ecco la novità odierna.

Donny Van de Beek arrivò al Manchester United come uno degli acquisti stellari dell’estate del 2020. La storia ha dimostrato che non ha saputo imporsi e che vuole lasciare Old Trafford nel minor tempo possibile. All’epoca era uno dei migliori centrocampisti d’Europa, un giocatore totale come aveva dimostrato all’Ajax. Le cose non sono andate bene per lui fin dall’inizio perché non ha mai avuto la fiducia di Solskjaer. Questo è gradualmente peggiorato al punto che è diventato ancora più invisibile per il manager norvegese questa stagione. Il calciatore vorrebbe andare via a gennaio, se non cambieranno le cose, tra le squadre interessate anche il calciomercato Juventus, oltre a Barcellona e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Van de Beek via dallo United

Donny Van de Beek è quindi con le valigie in mano. Lo frena solo una cosa: l’esonero di Solskjaer e l’arrivo di Antonio Conte. Vorrebbe darsi una possibilità con il fresco vincitore dello scudetto in Italia. Che però, si sa, è molto esigente specialmente sul calciomercato. Il calciomercato Juventus segue con grande interesse l’evoluzione delle cose e non esclude colpi estemporanei già a gennaio. Del resto a centrocampo va messa mano, giusto Vecchia Signora?.