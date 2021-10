Luis Alberto alla Juventus | Ritorno di fiamma dopo l’estate

Ai margini della Lazio, la Juventus gli ritaglierebbe un ruolo di primo piano nello scacchiere di Allegri. Luis Alberto è la soluzione al gioco.

In estate, quando non voleva rientrare dalla Spagna, il nome della Juventus fu il primo a saltare fuori. Luis Alberto è uno di quei calciatori che spostano gli equilibri delle partite se messi in condizione di incidere con la loro classe. Abituato per cinque anni ai contropiedi di Inzaghi, sogna di seguirlo anche all’Inter. La verità, però, è che i nerazzurri in quel ruolo sono pieni e l’occasione a zero Calhanoglu è stata ghiotta. Con la rottura recente, i bianconeri tornano ad interessarsi allo spagnolo.

Luis Alberto, gol e assist

A gennaio Luis Alberto partirà. La Lazio è stanca delle sue bizze e Maurizio Sarri non riesce a collocarlo tatticamente. Motivo, questo, che spingerà il Mago a forzare per una cessione. Chi lo cerca? In Italia timidamente piace ad Inter, Milan e Juventus che sono però spaventate dalla richiesta di Lotito: 50 milioni. Il prezzo scenderà, perché per uno che non gioca la luna non si può chiedere. A questo punto la domanda da porre è: saprà Cherubini reperire le risorse necessarie per portarlo a Vinovo?