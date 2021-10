Juventus-Sassuolo, cosa dicono i bookmaker sul match dello Stadium

La Juventus questo pomeriggio alle 18.30 affronterà il Sassuolo in un match valido per la decima giornata del campionato di serie A.

Missione tre punti per la formazione di Allegri, che del resto è attardata in classifica e dunque per recuperare terreno dalle altre big non può far altro che cercare un filotto di successi. La condizione fisica della squadra è buona, il morale è alto dopo le ultime prove. Insomma la strada è quella giusta da seguire, considerando anche che la qualificazione agli ottavi di Champions League sembra essere in cassaforte. Oggi Dybala e compagni affrontano un Sassuolo che però è un cliente scomodo. Ecco però cosa pensano i bookmaker sulla contesa odierna.

Juventus nettamente favorita secondo i bookmaker

Come si legge su Agipronews, gli analisti di Sisal Matchpoint non sembrano avere dubbi sulla squadra favorita per questo incontro. La vittoria della Juventus infatti è quotata 1.44 contro il 7.00 del successo dei neroverdi. Alta è anche la quota del segno X, vale a dire 4.75. Grande fiducia dunque negli uomini di Allegri per questo confronto. Lo scorso anno la Juve si è imposta per 3-1 in entrambi i confronti e questo punteggio viene quotato 11 volte la posta.