Juventus-Sassuolo, gli ultimi dubbi da sciogliere per Allegri

Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo, sfida che questo pomeriggio alle 18.30 vedrà di scena i bianconeri.

Decima giornata di campionato per una Juventus che dopo il pareggio con l’Inter è chiamata ad una grande prestazione e alla conquista dei tre punti. Risalire la china il più possibile in questa seconda parte del girone d’andata è la missione degli uomini di Allegri. L’avversario di oggi è però molto insidioso. Il Sassuolo è una squadra che gioca bene e che ha delle ottime individualità, proverà a giocarsela a viso aperto allo Stadium.

Juventus, Allegri rilancia Dybala dall’inizio

Per quanto riguarda la formazione, si partirà dalla sicura presenza tra i titolari di Perin, De Ligt, Dybala e Chiesa. Presenza annunciata dallo stesso Allegri in conferenza stampa. Per il resto ci sono diversi dubbi da sciogliere, del resto il calendario è fitto di impegni e bisogna gestire con sapienza le energie. In difesa ad esempio potrebbe rivedersi De Sciglio su uno dei due binari esterni. A centrocampo invece potrebbe riposare Locatelli con l’utilizzo di Arthur dall’inizio. Del resto il brasiliano ha bisogno di giocare per ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Probabile rilancio anche per Rabiot, mentre Kaio Jorge partirà sicuramente dalla panchina. Dove potrebbe anche finire Cuadrado.