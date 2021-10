Calciomercato Juventus, beffa Inter | Incontro immediato

Calciomercato Juventus, scacco matto dell’Inter: l’incontro immediato fa saltare il banco in maniera inaspettata.

L’Inter e la Juventus potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato, dal momento che entrambi i club vanno a caccia di profili giovani, futuribili, ma in grado di poter dare il loro contributo anche nel presente.

Ricerca del talento, ma con un occhio attento anche al bilancio, nella consapevolezza che il tempo dei grandi investimenti e degli ingaggi extra-lusso è terminato: ecco perché già da tempo sia i bianconeri che i nerazzurri hanno avviato un progetto volto all’abbassamento dell’età media della rosa, ed una drastica riduzione del monte ingaggi, sulla falsariga di quanto fatto dal Milan. Più nello specifico, il derby d’Italia potrebbe riproporsi sul mercato per quanto concerne l’affare legato a Karim Adeyemi, attaccante classe ‘2002 del Salisburgo, per il quale si segnalano interessanti novità.

Calciomercato Juventus, mossa dell’Inter per Adeyemi: c’è l’incontro

Secondo quanto rimbalza dalla Germania, e più nello specifico da “Sport1“, per il baby bomber si sarebbe tenuto un summit nel quale erano presenti alcuni dirigenti dell‘Inter, segnale evidente che i Campioni d’Italia uscenti vogliono beffare la concorrenza in tempi relativamente brevi, per evitare che le quotazioni di mercato del tedesco possano arrivare alle stelle. Ricordiamo che sulle tracce di Adeyemi, ci sono anche Real, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Psg, con la Juve che per ora si è limitata a dei sondaggi esplorativi.