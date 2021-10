Calciomercato Juventus, bomba Hazard | Il piano di Cherubini

Calciomercato Juventus, colpaccio Hazard: il piano di Cherubini per mettere le mani sull’attaccante del Real Madrid.

Le ultime uscite stagionali della Juventus hanno confermato quello che sembra essere diventato a tutti gli effetti un trend allarmante: la mancanza di sbocchi offensivi nella manovra bianconera sta pesando come una spada di Damocle nell’economia di un campionato iniziato sicuramente con il piede sbagliato dalla “Vecchia Signora”.

Ecco perché una delle priorità per Cherubini sarà quella di rinforzare un reparto che sicuramente ha perso molto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, non adeguatamente sostituito. Il nome più caldo continua ad essere quello di Dusan Vlahovic, con il serbo che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina, motivo per il quale potrebbe essere ceduto a cifre inferiori rispetto a quelle rifiutate dalla Fiorentina la scorsa estate. Tuttavia, dalla Spagna rimbalza una clamorosa indiscrezione, relativa ad un presunto interesse della Juventus per Eden Hazard, che non è mai riuscito ad imporsi al Real Madrid e a giustificare l’investimento esoso fatto per lui.

Calciomercato Juventus, colpo Hazard: servono 70 milioni di euro

Secondo quanto riportato da diarogoal.com, infatti, ci sarebbero anche i bianconeri nella corsa all’attaccante belga ex Chelsea, che i Blancos non sarebbero disposti a cedere a cifre inferiori ai 70 milioni di euro. La “Vecchia Signora”, però, dovrà battere la concorrenza di Arsenal, Chelsea, Newcastle e Tottenham, che arriverebbero a mettere sul piatto 60 milioni di euro; resta da capire se Perez possa entrare nell’ordine di idee di cedere il suo attaccante, per poter fare all-in su Mbappé, o se deciderà di tenere duro per Hazard.