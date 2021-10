Calciomercato Juventus, blitz dell’Arsenal | Ribaltone e addio

Calciomercato Juventus, i Gunners fiutano il colpaccio e provano a beffare la concorrenza: annuncio dalla Germania.

Importante indiscrezione che trapela dalla Germania, e che riguarda un calciatore per il quale la Juventus ha effettuato dei sondaggi nelle ultime settimane.

Il centrocampo, infatti, è una delle spade di Damocle della Juventus, con Cherubini che non a caso sta già tastando il terreno, per capire la possibilità di un rinforzo già a gennaio. I nomi sull’agenda sono tanti: da Witsel a Tolisso, passando per il costoso Tchouameni, fino ad arrivare a Denis Zakaria, oggetto del desiderio anche della Roma. L’elvetico è legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto fino al 2022 che, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato; motivo per il quale, su di lui si sta scatenando una vera e propria asta.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal su Zakaria: aumenta la concorrenza

Secondo quanto riportato da Christian Falk, giornalista della Bild, nelle ultime ore anche l’Arsenal avrebbe manifestato un interessamento per Zakaria: resta da capire, però, se i Gunners decideranno di affondare il colpo a gennaio, oppure sceglieranno di procrastinare il blitz a giugno. Molto dipenderà anche dalle strategie della Roma, che continua ad essere il club più avanti nella corsa al calciatore elvetico.