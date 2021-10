Calciomercato Juventus, tradimento e contromossa | Assalto a gennaio

Calciomercato Juventus, a gennaio si potrebbe materializzare l’assalto tanto atteso, che inguaia le mosse dei bianconeri.

L’effetto domino degli attaccanti catalizzerà l’attenzione mediatica, monopolizzando in modo pervasivo molte delle trattative che avranno luogo da qui fino all’apertura delle sessioni di calciomercato.

Ne sa qualcosa la Juventus, alla quale è accostato con sempre più convinzione il profilo di Dusan Vlahovic, con il serbo che ha deciso di rinnovare il suo contratto in scadenza con la Fiorentina, suscitando l’indignazione di Rocco Commisso, che ha chiuso i rapporti con il serbo e soprattutto il suo entourage. Ci sono tutte le condizioni perché possa originarsi una vera e propria asta per l’attaccante classe ‘2000: oltre alla Juve, anche l’Atletico Madrid e il Tottenham, tra le altre, seguono con molto interesse l’evolversi della situazione.

Calciomercato Juventus, assalto della Fiorentina per Lucca

Nel caso in cui si dovesse materializzare la cessione di Vlahovic già a gennaio, a quel punto i gigliati avrebbero tutte le carte in regola per sferrare l’assalto decisivo per il baby talento del Pisa Lorenzo Lucca, messosi in luce dopo un inizio di stagione che definire sfavillante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo: al momento la sua quotazione si attesta sui 10 milioni di euro, ma tutto lascia presagire che possa lievitare con il passare dei mesi. Inter, Juve e Milan sono avvisate: a rivelarlo è “La Nazione”.