Calciomercato Juventus, rifiuto inaspettato | Può cambiare tutto

Calciomercato Juventus, dalla Spagna parlano di un rifiuto inaspettato da parte del club che potrebbe rivoluzionare tutto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, più precisamente dal portale ‘Defensa Central’ si parla di un rifiuto da parte del Real Madrid per quanto concerne il possibile acquisto di Tolisso, centrocampista francese che sarebbe stato offerto proprio dal Bayern Monaco che lo lascerebbe partite. Ciò potrebbe significare più cose, una di queste non farebbe contenti i tanti supporter bianconeri, visto che la squadra di Ancelotti come primo obiettivo avrebbe un grande giocatore trattato dalla Juventus.

Il Real rifiuta Tolisso perché vuole Pogba

Sembra infatti che il sogno di Florentino Perez per il centrocampo sia proprio un obiettivo della Juventus, stiamo parlando del fuoriclasse Paul Pogba. Il francese quasi sicuramente a fine stagione, salvo ripensamenti, lascerà il Manchester United per cambiare campionato. Il rifiuto di Tolisso un’ennesima prova del nove che avvicina i blancos al talento francese.

In questo momento la Juventus ha come primo obiettivo a centrocampo proprio il ritorno a zero del campione francese, che già in passato è riuscito a fare la storia del club. Ma con questo assalto frontale del Real Madrid difficilmente il pupillo di Allegri potrà rifiutare la corte dei Merengues dicendo così addio al sogno del grande ritorno in bianconero.