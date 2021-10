Morata e Vlahovic | La doppia mossa Juventus per il serbo

La Juventus per arrivare a Vlahovic ha in serbo una mossa di mercato importante con Morata per mettere fuori gioco l’Atletico Madrid.

La partita che si gioca per Dusan Vlahovic è di poker. La Juventus è seduta al tavolo ed ha carte interessanti. Se siano quelle giuste lo si saprà quando verrà girata la vela. A gennaio forse, al massimo in estate. Ad ogni modo la Vecchia Signora può rimescolare il mazzo con Morata, perché è una figura cruciale nella corsa al calciatore serbo. Non solo perché oggi è l’unica punta di Allegri, ma perché può bloccare l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic alla Juventus | Svelato il piano dei bianconeri

Morata, la carta per Vlahovic

Oggi nessuno vuole avventurarsi in facili ottimismi, ma sottotraccia il lavoro di intelligence prosegue. Ad esempio la partita a scacchi coinvolge anche l’Atletico Madrid, in estate vicino a Vlahovic con un’offerta da 55 milioni ai Viola. Quella volta non se ne fece nulla perché gli spagnoli non riuscirono ad accordarsi con gli agenti. Stavolta c’è un problema in più per la società di Gil: se la Juve non riscatta Morata, si ritrova un cavallo di ritorno e l’impossibilità a tornare in corsa per il serbo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.