Calciomercato Juventus, addio a gennaio | Doppia opzione percorribile

Calciomercato Juventus, il suo addio è sempre più scontato, in quanto non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022.

La Juventus, con la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Verona, per bocca del suo allenatore, ha di fatto perso l’ultimo vagone per il treno scudetto, lasciando altri tre punti dopo quelli persi contro il Sassuolo.

Per non compromettere ulteriormente la propria posizione in classifica e dare un senso ad una stagione iniziata sotto ben altri auspici, la dirigenza bianconera è chiamata a puntellare la rosa a gennaio, con acquisti ben mirata, con la consapevolezza che non un occhio al bilancio verosimilmente lo si dovrà sempre dare, e non saranno possibili esosi investimenti. Sotto queste premesse era nato fondamentalmente il (timido) interesse manifestato dalla Juventus nei confronti di Sergi Roberto, il cui contratto con il Barcellona scade nel 2022: lo spagnolo non ha trovato l’accordo per il prolungamento con i catalani, e già a gennaio potrebbe fare le valigie.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto saluta il Barça: due possibili destinazioni

Stando a quanto riferito da diariogol.com, si potrebbe profilare un interessante duello di mercato per il calciatore cresciuto nelle giovanili della Masia: il poliedrico esterno, infatti, fa gola sia al Betis Siviglia (per il tramite di Bartra, che ben conosce le qualità del giocatore, essendo stato suo compagno di squadra), sia il Villareal, alla ricerca di un innesto di qualità e d’esperienza con il quale puntellare la propria rosa. Si attendono novità già nelle prossime settimane, e le chances che il classe ’92 saluti il mondo blaugrana stanno diventando sempre più concrete.