Calciomercato Juventus, disfatta e rivoluzione: pronti 4 colpi da sogno

Calciomercato Juventus, quattro possibili mosse per rivoluzionare la rosa attuale. Dalla Spagna arrivano i nomi.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna fanno quattro nomi per cambiare, letteralmente, l’attuale situazione disastrosa. Ieri l’ennesima sconfitta in campionato che a questo punto preoccupa e allontana quasi definitivamente i bianconeri dalla corsa al titolo. Lo stesso Allegri nel post partita ha già praticamente confermato questa tesi e oggi è stato scelto il ritiro del collettivo per arginare questa brutta crisi in cui sembra navigare l’amata Vecchia Signora. Ma dal portale ‘fichajes.net’ sono convinti che con questi quattro potenziali acquisti, i bianconeri possono ritornare in sella e ribaltare la situazione. Andiamo ad analizzarli in dettaglio.

I quattro potenziali acquisti per rivoluzionare

Innanzitutto si parte dalla porta, il primo nome è quello di Odysseas Vlachodimos, l’estremo difensore greco potrebbe diventare il nuovo potenziale numero uno bianconero. Al Benfica sta facendo la differenza e la Vecchia Signora potrebbe sfruttare il momento per consentigli il salto di qualità.

Per la difesa c’è, invece, il nome di Andreas Christensen. Il giocatore è in scadenza con il Chelsea e potrebbe diventare l’ottima occasione di mercato, alzando notevolmente la qualità dietro.

A centrocampo il nome continua ad essere il suo: Paul Pogba. Non è infatti un mistero scoprirlo ora. Il polpo è il desiderio numero uno della dirigenza, giocatori e tifosi. Un ritorno decisamente voluto.

In attacco invece si valuta la situazione riguardante il giocatore in uscita del Real Madrid, Luka Jovic che in Italia potrebbe fare molto bene e dare quell’ulteriore supporto in attacco a Dybala e compagni.