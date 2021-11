Calciomercato Juventus, folle idea Cuadrado | L’ex se lo riprende così

Calciomercato Juventus, Juan Cuadrado non ha ancora messo nero su bianco al rinnovo del suo contratto con i bianconeri: irruzione a sorpresa?

Tempo di rinnovi in casa Juventus, con Dybala e Cuadrado che sono sempre più vicini a sottoscrivere la loro firma per quanto concerne il prolungamento dei rispettivi contratti.

Tuttavia, benché imbastito da tempo, il colombiano non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022: non sembrerebbero trapelare particolari difficoltà a riguardo, anche se con il trascorrere delle settimane, non possono essere esclusi a priori ribaltoni a sorpresa. Le vie del mercato, infatti, sanno essere infinite, e l’evolversi della situazione in casa Tottenham potrebbe sortire delle conseguenze anche nel mondo Juve, dal momento che con Antonio Conte allenatore, alcuni tra i calciatori che compongono la rosa bianconera potrebbero diventare improvvisamente oggetto delle faraoniche mire degli Spurs.

Calciomercato Juventus, Conte potrebbe ritornare a pensare a Cuadrado?

Al momento è solo un’idea, una suggestione non suffragata da nessun tipo di trattativa, ma alla luce della grande considerazione che Conte ha da sempre riservato a Cuadrado che, secondo gli alcuni spifferi, sarebbe stato uno dei motivi che poi portarono alla risoluzione del contratto dell’ex allenatore della Juve, non è da escludere che il tecnico salentino possa “chiedere” a Paratici di sondare il terreno per il colombiano, che si sposerebbe perfettamente nel 3-5-2 con il quale Conte intende plasmare la sua squadra. Chiaramente, occorre prima che l’ex capitano della Juve trovi l’accordo definitivo con gli Spurs, e non è mai un dettaglio…