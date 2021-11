Juventus-Zenit, allenamento con discussione | Allegri gli ha parlato

Juventus-Zenit, Allegri gli ha parlato nel corso dell’allenamento, alla vigilia della sfida decisiva contro i russi di Champions League.

Momento molto delicato in casa Juventus, con i bianconeri che hanno rimediato due sconfitte clamorose contro Hellas Verona e Sassuolo, che hanno ridimensionato le ambizioni di una squadra che sembrava poter rivedere la luce in fondo al tunnel.

E invece, sia contro i neroverdi, sia contro gli scaligeri, sono riapparsi i vecchi fantasmi, che hanno obnubilato la Vecchia Signora, stringendola nella morsa delle sue stesse paure. Tanti gli errori individuali che hanno spianato la strada agli avversari; Allegri ha fatto mea culpa, ma anche suggerito che “la vergogna” derivata da questi harakiri, dovrà essere metabolizzata a stretto giro di posta. Problema tecnico sicuramente, inutile negarlo, ma anche psicologico, come se la Juve, che era solita vincere le gare già negli spogliatoi, avesse smarrito quel quid che le consentiva in passato di azzannare la partita come e quando voleva.

Juventus-Zenit, Allegri ha parlato con lui prima del match di Champions

Così, non desta particolari sorprese l’apprendere che Allegri, a margine dell’allenamento odierno, si sia intrattenuto con lo psicologo Giuseppe Vercelli, molto probabilmente per chiedergli lumi in merito alla grande crisi d’identità che sembra affliggere irrimediabilmente la sua squadra. Servirà tanto lavoro, fisico, tecnico, ma soprattutto mentale, per venire a capo di una situazione che potrebbe inghiottire ancor più pericolosamente la compagine del tecnico livornese.