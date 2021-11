Calciomercato Juventus, vendetta Conte | Regalo a zero!

By

Calciomercato Juventus, la vendetta di Conte è servito: il colpo che scombussola i piani dei bianconeri e del Milan.

Antonio Conte è diventato solo da poche ore un nuovo allenatore del Tottenham, e i rumours e le indiscrezioni inerenti i possibili colpi che potrebbero essere veicolati dal tecnico salentino cominciano a monopolizzare l’attenzione mediatica.

Chiaramente la Serie A rappresenterà un valido serbatoio al quale gli Spurs potranno attingere molta linfa, dal momento che sia Conte, sia Paratici, conoscono molto bene il campionato italiano. E proprio dal Belpaese, potrebbe arrivare uno dei primi acquisti del club inglese: stiamo parlando di Franck Kessié, che non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.

Leggi anche –> Pagelle Juventus Zenit, Dybala sontuoso: Chiesa super | Bonucci nota stonata

Calciomercato Juventus, colpo Kessié: “accordo vicino” con il Tottenham

Stando a quanto riferito da Rudy Galletti, infatti, il Tottenham e l’entourage di Kessié sarebbero molto vicini a trovare un accordo per il trasferimento dell’ivoriano in Premier League: gli Spurs, infatti, hanno messo sul piatto un contratto che, comprese le commissioni da pagare all’entourage del calciatore, sfiorerà complessivamente i 10 milioni di euro. Offerta che, se confermata, potrebbe seriamente far saltare “il banco”.