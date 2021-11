Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Rimane in Liga

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa. Lascia il suo attuale club ma rimarrà in Liga. Bruciato sia Cherubini ma anche Maldini

Una decisione improvvisa che spiazza sia Cherubini che Maldini, che sul giocatore ci avevano messo gli occhi da un poco di tempo e che speravano di portalo in Italia nei prossimi mesi. Soprattutto sfruttando la possibilità di prenderlo a parametro zero.

Ma così non sarà, almeno stando alle notizie che vengono riportate dalla Spagna e precisamente da todofichajes.net, che sottolinea come Isco lascerà sì il Real Madrid, che che è destinato a rimanere nel campionato spagnolo, dove ha già diverse squadre pronte ad accoglierlo già a gennaio. Ma probabilmente andrà via a giugno.

Calciomercato Juventus, sfuma Isco

Il trequartista del Real Madrid, insomma, dovrebbe continuare a rimanere a giocare in Spagna. Ci sono il Valencia e il Siviglia sulle prestazioni di un calciatore che la Juventus ha cercato per molto tempo ma che non è mai riuscita a portare a Torino. Questa senza dubbio sembrava la volta anche per via, come detto, della possibilità di prenderlo senza svenarsi. Ma nemmeno stavolta la società bianconera ci dovrebbe riuscire.

In un momento, inoltre, sembrava anche che Isco potesse arrivare a gennaio in Serie A ma al Milan. Ma anche in questo caso la porta è stata praticamente chiusa dalla decisione del calciatore che preferirebbe rimanere nel proprio paese anziché cambiare campionato. Un altro obiettivo non centrato tra i tanti che sono stati accostati alla società bianconera nel corso di questi mesi. E forse la qualità dello spagnolo serviva eccome a Massimiliano Allegri.