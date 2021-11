Juventus-Zenit probabili formazioni: chi gioca con Dybala?

Juventus-Zenit è la sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Si gioca alle ore 21.

Qualificazione quasi in cassaforte per una Juventus alla quale manca solamente un punto per poter festeggiare il passaggio del turno. Ma questa partita riveste una importanza ancor più particolare perché la tifoseria si aspetta una reazione dopo le ultime due sconfitte in campionato che hanno di fatto allontanato ancor di più Dybala e soci dalla lotta scudetto. Mister Allegri deve rinunciare sicuramente a Kean, De Sciglio e Ramsey, ma in pochi possono dirsi sicuri di scendere in campo dall’inizio, ogni decisione sarà presa solo in mattinata.

Ancora dubbi da sciogliere per ALlegri, che dovrebbe affidarsi a De Ligt in difesa insieme a Bonucci. A centrocampo scalpita McKennie che potrebbe avere una maglia da titolare insieme a Bernardeschi. In attacco da valutare Chiesa, che dovrebbe giocare insieme a Dybala. L’ex Fiorentina però potrebbe partire anche dalla panchina, con Kulusevski titolare.

Le probabili formazioni di Juventus-Zenit

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Chiesa.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.