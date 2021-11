Calciomercato Juventus, doppio addio a zero | Occhi aperti Barça

Calciomercato Juventus, doppia occasione low cost: maxi intreccio con il Barcellona. L’ultima indiscrezione che arriva dalla Spagna.

Contro lo Zenit, la Juventus di Max Allegri ha fornito una prova incoraggiante, spazzando via la compagine russa al termine di una gara che ha visto i bianconeri condurre le operazioni per larghi tratti della gara.

Un successo attraverso il quale i bianconeri si sono garantiti l’accesso alla fase finale della massima competizione continentale, e soldi freschi che potranno essere reinvestiti sul mercato, fermo restando che difficilmente a stretto giro di posta saranno possibili grandi investimenti: più probabile, dunque, che si cercherà di mettere a punto strategie low cost, imbastendo trattative possibilmente a parametro zero. In quest’ottica rientra, ad esempio, l’interessamento della “Vecchia Signora” per Ousmane Dembelè, che non ha ancora raggiunto l’accordo con il Barça per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, e che sembra essere sempre più vicino ad un addio.

Calciomercato Juventus, colpo Dembele | Super intreccio con Bernardeschi

Secondo quanto riportato da Todofichajes, i destini di Bernardeschi e Dembelè potrebbero inestricabilmente incrociarsi: sull’ex esterno della Fiorentina, infatti, ci sarebbe anche l’interessamento del Barcellona, con i blaugrana che potrebbero effettivamente affondare il colpo laddove l’esterno francese decidesse di cambiare aria. I contatti tra la Juve e l’entourage di “Berna” non sono entrati ancora nella fase più calda, con Cherubini che vorrebbe proporre a Raiola un contratto a cifre relativamente più contenute rispetto a quelle che percepisce il calciatore attualmente, dell’ordine di 4 milioni di euro annui.