Dybala stacca Platini | Juventus, una Joya come Le Roi

Paulo Dybala ha speso un pensiero per Michel Platini, il numero 10 più forte della storia del club insieme ad Alessandro Del Piero.

106 gol, Paulo Dybala ha staccato Platini che era 104. La Joya ha dedicato un’esultanza storica a Le Roi ieri in «Sì, avevo già pensato di farla prima, quando lo avevo raggiunto, il gol numero 104 è arrivato in un momento – contro l’Inter – in cui non c’era tempo di festeggiare, doveva riprendere per cercare di vincere la partita, quindi ho lasciato passare e ho detto: se arriva in un momento che la posso fare, la farò, e l’ho fatta». Queste le sue parole a Sky dopo il match di ieri.

Dybala, leader della Juventus

Dybala pensa che i quattro calciatori offensivi siano il giusto viatico per il futuro della Juventus. «Penso sia così, quando rischi qualcosa è normale che puoi prendere gol, però hai anche più possibilità di fare gol perchè arrivi con più gente in area, hai più uomini vicino alla porta, concludi di più l’azione, anche perchè in tutte le respinte puoi avere un uomo vicino alla porta avversaria. Oggi nella fase offensiva siamo stati bravi, potevamo fare qualche gol in più, ma quattro penso vadano bene».