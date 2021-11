Calciomercato Juventus, girandola in porta | S’allontana Donnarumma

Calciomercato Juventus, girandola tra i pali. I soldi per Donnarumma arrivano dalla Germania. S’allontana il portiere

Intrecci di mercato che coinvolgono la Juventus. Ma non in maniera positiva questa volta, visto che la girandola tra i pali che potrebbe coinvolgere Donnarumma, vede la società bianconera defilata, dopo aver perso la possibilità di prendere l’azzurro a parametro zero la scorsa estate.

Secondo quanto riportato da ElDiariogol infatti, ci sarebbe il Barcellona pronto ad assaltare il portiere del Psg che ieri sera in Champions League ha parato un rigore ad André Silva, suo ex compagno di squadra al Milan. E i catalani potrebbero trovare i soldi da investire sull’estremo difensore cedendo ter Stegen, spiegano ancora dalla Spagna, che dovrebbe tornare in Patria, in quel Bayern Monaco che comincia anche a pensare al futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, affare possibile | Concorrenza al Chelsea

Calciomercato Juventus, s’allontana Donnarumma

La richiesta di Laporta per ter Stegen, che non gode più di credito infinito al Barcellona, si aggirerebbe intorno ai 55 milioni di euro. E appunto sul tedesco ci sarebbe il Nagelsmann, pronto ad accontentare la voglia dell’estremo difensore di tornare in Patria. Con quei soldi, il Barca, potrebbe decidere di andare a fare un’offerta al Psg – che ricordiamo ha preso Donnarumma senza versare un euro nelle casse del Milan – che secondo quanto spiega ancora ElDiarigol – potrebbe decidere di cedere per piazzare una plusvalenza enorme, di quelle importanti, che in questo momento storico sarebbero anche difficili da pensare.

Un intreccio di mercato che taglierebbe fuori la Juventus dalla possibile corsa a Donnarumma, che nonostante cominci a trovare un po’ di continuità, ancora si alterna tra campo e panchina con Keylor Navas. E presto, il giovane portiere azzurro, potrebbe anche stufarsi di questa situazione e così decidere di cambiare aria. Anche se, onestamente, sarà molto difficile.