Calciomercato Juventus, lo spagnolo opzione per il centrocampo

Con la finestra dei trasferimenti invernali che si avvicina aumentano i rumors riguardo il calciomercato della Juventus.

Se ci sarà l’occasione di rinforzare la rosa di Allegri la dirigenza potrebbe pensare anche a qualche innesto a gennaio, anche se è in estate che ci si attendono colpi che possano far compiere un salto di qualità all’undici di Allegri. È altrettanto innegabile affermare che qualcuno potrà arrivare a gennaio solamente se ci sarà qualche cessione. Difficile pensare che si possa far lievitare il monte ingaggi. Di sicuro di occasioni in giro per l’Europa potrebbero presentarsene diverse.

Calciomercato Juventus, Isco rimane una opzione

Se la Juventus cambierà qualcosa lo farà probabilmente a centrocampo. Dove potrebbe tornare di moda il nome di Isco, calciatore del Real Madrid che potrebbe rilanciarsi fuori dai confini spagnoli. Questo è quanto sottolineato da Sportmediaset che riporta i rumors che arrivano da Super Deporte. Un calciatore che potrebbe dare maggiore qualità di palleggio alla formazione bianconera. Che però potrebbe vedersela con un concorrente pericoloso come il Newcastle, intenzionato a fare una campagna acquisti importante per entrare tra le big della Premier League.