Calciomercato Juventus, rinnovo in stand by | Cambia tutto così

Calciomercato Juventus, la situazione è in una fase di stallo: la svolta, però, potrebbe arrivare in modo inaspettato.

La boccata d’ossigeno trovata in Champions League, con la vittoria contro lo Zenit che ha garantito non solo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma anche tre punti che proiettano i bianconeri soli in cima al proprio girone, ha quantomeno permesso a Dybala e compagni di non annaspare, e di guardare al proseguio della stagione con maggiore ottimismo.

Ciò non toglie, però, che la rosa debba essere puntellata con acquisti mirati, funzionali, e possibilmente dal costo relativamente contenuto. Caratteristiche che si addicono perfettamente al profilo di Sergi Roberto, con il polivalente esterno, in grado di ricoprire più ruoli del centrocampo, il cui contratto con il Barcellona scade nel 2022. Al momento non si segnalano incontri all’orizzonte, e non a caso l’entourage del calciatore ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di nuove soluzioni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Conte croce e delizia | Pronta la doppia beffa

Secondo quanto riportato da “El Mundo Depurtivo“, però, un fattore di svolta potrebbe essere rappresentato da Xavi, con l’ex centrocampista dei catalani che nutrirebbe delle chances di convincere il talento cresciuto nella Masia a prolungare il proprio sodalizio con i catalani. Milan e Juve, che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per Sergi Roberto, sono avvisate.