Calciomercato Juventus, doppio addio e blitz | Vlahovic arriva a gennaio così

Calciomercato Juventus, c’è il piano per arrivare a Dusan Vlahovic: doppio addio per finanziare l’acquisto del gioiello della Fiorentina.

Il mancato rinnovo del suo contratto in essere con la Fiorentina sta chiaramente alimentando accese discussioni; stiamo parlando, neanche a dirlo, di Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio delle big del calcio europeo.

Quello del bomber serbo è il profilo ideale sul quale la Juventus ha scelto di puntare, ma la prima richiesta dei gigliati è stata lapidaria: come riferito da Romeo Agresti, Commisso chiede non meno di 80 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Cifra elevata, sicuramente, che ora come ora la “Vecchia Signora” non può sborsare, a patto che non si sblocchino quelle cessioni dalle quali Cherubini spera di ricavare un cospicuo tesoretto.

Calciomercato Juventus, la doppia cessione che potrebbe finanziare il colpo Vlahovic

Intervenuto nel corso della diretta su Twitch “Juventibus”, il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Nicola Balice ha fornito ulteriori indicazioni in merito a quelle che potrebbero essere le strategie di mercato della Juventus sul fronte Vlahovic, a partire da quelle cessioni che spianerebbero la strada all’assalto all’attaccante classe ‘2000. Ecco le sue parole: “In estate non è stata ultimata nessuna cessione, e la Juve deve concretizzarne due che portino i soldi: uno è Mckennie, l’altro è Kulusevski, se si convince ad andare via a gennaio.”