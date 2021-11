Calciomercato Juventus, un altro big ai saluti | Addio in estate

Calciomercato Juventus, un altro big sarebbe fuori dalle gerarchie e lascerebbe la sua squadra in estate. Bianconeri attenti.

Calciomercato Juventus, un altro big di Ancelotti sarebbe pronto a salutare i blancos, stiamo parlando dell’esterno spagnolo Asensio che in estate potrebbe lasciare Madrid. A comunicarlo il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ che parla di un addio sempre più possibile ma solo in estate. Stando infatti all’indiscrezione, Il Real Madrid non può più aspettare Asensio che dopo il grave infortunio che l’ha tenuto fuori per parecchi mesi, non sembra essere ritornato quello di un tempo. Con prestazioni spesso deludenti.

Asensio addio a gennaio

Arsenal, Juventus e Liverpool sono i club che in questo momento vorrebbero sfruttare l’opportunità di acquistare l’esperto esterno offensivo. Visto che ogni indizio ormai lo allontana da Madrid e lo indirizza, sempre di più, verso l ‘estero.

In tal senso il Real ha già fatto sapere quale sarà la possibile domanda in cado di addio. Infatti il suo valore di mercato attuale è di 35 milioni di euro ma i merengues ascolterebbero offerte solo a partire da 45/50 milioni. Inoltre vorrebbero evitare la cessione in inverno perché non ci sarebbe ancora un vero e proprio sostituto su cui investire in entrata.