Calciomercato Juventus, cessione già a gennaio | Si vuole fare cassa

Calciomercato Juventus, il calciatore non è riuscito ad esprimersi in questo anno e mezzo e la società valuta la sua cessione già a gennaio.

Calciomercato Juventus, addio di Kulusevski già a gennaio. L’annuncio da ‘Calciomercatoweb.com’ scuote il mercato in uscita. L’ancora giovanissimo svedese, in un anno e mezzo in bianconero, non ha saputo esprimersi quanto sperato dalla dirigenza. Si pensa dunque ad una clamorosa cessione già nel mercato invernale. Proprio l’ex squadra di Kulusevski, l’Atlanta, sarebbe interessata all’acquisto dell’esterno classe 2000 ma occhio anche dall’estero.

Kulusevski possibile addio a gennaio

Un addio decisamente inaspettato che punterebbe tutto sul fare cassa. Lo svedese in un anno e mezzo in maglia bianconero non ha saputo mantenere le altissime aspettative su di lui. Ora la cessione potrebbe proprio avvenire per fare cassa data l’ancora giovanissima età dell’esterno, Kulusevski è un classe 2000.

Come dicevamo poc’anzi, su di lui ci sarebbe l’interesse proprio della sua ex squadra, l’Atalanta di Gasperini ma anche del Manchester United di Cristiano Ronaldo. Cessione che potrebbe infatti avvenire già nel mercato invernale di gennaio. Ancora però da stabilirsi quali sarebbero le ipotetiche cifre dell’operazione, consapevoli che la Juventus dovrebbe comunque guadagnarci vista l’importante spesa versata.