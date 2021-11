Juventus, accordo rivoluzionario | In giornata l’annuncio

Juventus, nella giornata di oggi ci sarà un annuncio importante in casa bianconera, un obiettivo importante.

La #Juve, in giornata, annuncerà una partnership con un nuovo social network che ha come obiettivo di combattere il razzismo. È la prima squadra italiana ad aver aderito. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) November 5, 2021

Juventus, in giornata la società bianconera annuncerà una nuova partnership con un nuovo social network che avrà lo scopo di combattere un fenomeno purtroppo ancora presente nel calcio moderno, il razzismo. La società bianconera ha deciso di aderire direttamente, e, figurerebbe come la prima squadra italiana ad aderire all’iniziativa. Come dicevamo poc’anzi, un problema ancora presente nel calcio moderno che in tutti i modi va e deve essere combattuto. La società Juventus ha deciso di entrare in direttissima sulla quesitone prendendo provvedimenti importanti. L’adesione a questo social network è l’ennesima prova che la società è molto attenta anche a tutto ciò che rappresenta l’extra calcio.

