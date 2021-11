Calciomercato Juventus, il Manchester City di Guardiola pronto all’assalto al difensore. Sul piatto uno scambio e una enorme parte cash

Guarda in Serie A, e in particolare alla Juventus, il Manchester City di Guardiola per rinforzare la propria difesa. Andando ovviamente a pensare all’unico difensore in questo momento a disposizione di Allegri, che ha ancora molti anni di carriera davanti.

de Ligt, l’olandese che la Juve ha preso dall’Ajax e sul quale ci ha investito molti soldi, è sicuramente cercato da tutte le big d’Europa. Un calciatore con le sue caratteristiche, a quella età, è davvero difficile da trovare in circolazione. Ecco perché, Guardiola, vorrebbe portarlo in Premier League. E sul piatto, secondo calciomercato.it, ci sarebbe l’opportunità di uno scambio e anche di una buona parte cash.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta del City

A fare il percorso inverso potrebbe essere Aymeric Laporte. Il difensore è valutato 40 milioni di euro. E allora la Juventus, oltre ad avere un difensore di sicuro affidamento, potrebbe anche chiedere una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Messa così, sembrerebbe un affare. Ma senza dubbio rimangono dubbi, e anche importanti, sulle diverse caratteristiche dei calciatori. Perché è pur vero che Laporte rimane un difensore dall’altezza, ma è altrettanto vero che de Ligt ha ancora enormi margini di miglioramento e, fino ad ora, ha dato sicuramente l’impressione di poter dare di più alla maglia bianconera.

Certo, a cifre del genere, è sempre difficile dire di no, anche guardando realmente il bilancio della società. Ma potrebbe essere una perdita tecnica importante. Ovviamente verranno fatte tutte le valutazioni del caso per poi prendere una decisione definitiva sulla questione.