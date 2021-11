Calciomercato Juventus, Pogba ha preso una decisione | Futuro scritto

Calciomercato Juventus, il sogno “proibito” della tifoseria è ad un bivio: ma tutte le strade sembrano portare ad una destinazione precisa.

Calciomercato Juventus, Paul Pogba ha preso una decisione importante sul proprio futuro. Il centrocampista del Manchester United a giungo lascerà l’Inghilterra per andare in un’altra squadra. Sarà infatti molto difficile una permanenza e quindi un rinnovo del contratto, come sappiamo, la scadenza è prevista proprio nell’estate 2022. Ad osservare da molto vicino la vicenda c’è anche il Psg, che proprio in mediana avrebbe il posto da sogno per il francese. La squadra dei sogni, o meglio, da figurine, ha solo lui come assenza importare. E dalla Francia, esattamente dal portale, ‘Le10sport.com’, insistono su un possibile assalto dei parigini.

Pogba al Psg è una grande ipotesi

Pogba al Psg rimane una grande ipotesi. Con un contratto in scadenza nel 2022, il Polpo potrebbe alla fine scegliere la strada di casa, tornando in Francia laddove è anche un idolo per la nazionale. Proprio al Psg andrebbe a completare una squadra dei sogni, con i già consolidati campioni acquistati in questa stagione e il ritrovare tanti compagni di nazionale, sempre, ad esempio, se Mbappe rimarrà anche nell’anno prossimo.

In tal senso la Juventus dovrà rispondere alla corte del Psg e se si vorrà fare sotto lo dovrà fare con grande impegno, proponendo la cifra adeguata per convincere il centrocampista, che a questo punto, sembra più deciso che mai a non rinnovare con i Red Devils.