Juventus Fiorentina, un big non convocato | Scelta che sorprende tutti

Juventus Fiorentina, nell’importante gara di campionato un big di Allegri non risulta nei convocati per una contusione.

Juventus Firoentina, il portiere bianconero Szczesny salterà la gara interna di campionato in programma oggi alle 18.00 contro i fiorentino. Il motivo è dovuto ad una contusione al costato che terrà fuori l’estremo difensore di Allegri. Al suo posto ci sarà Perin. Una grave perdita per un match così importante. Ora la squadra di Allegri vuole macinare punti per ritornare in sesto e raggiungere posizioni più idonee alla squadra bianconera, dopo le brutte sconfitte consecutive. Oggi i tre punti sono davvero importanti e i ragazzi di Allegri non voglio sbagliare più. Di fronte un’ardita Fiorentina con il bomber Vlahovic che è anche il sogno di mercato della Vecchia Signora. Il serbo è un pericolo in attacco che impegnerà sicuramente i difensori bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Milenkovic, l’altro serbo che piace alla Juventus (e all’Inter)

LEGGI ANCHE >>> Juventus, arriva Vlahovic | Cosa serve per la firma del serbo