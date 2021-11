Calciomercato Juventus, spiragli per il suo arrivo a gennaio

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento caldissimo con il 2022 che è ormai alle porte. Possibili movimenti in vista.

Non ci saranno sicuramente rivoluzioni nell’organico bianconero e del resto la finestra dei trasferimenti invernali in genere serve alle squadre per puntellare la rosa, colmando le lacune evidenziate nella prima parte della stagione. La Juventus, se ci sarà l’occasione per inserire una nuova pedina in organico magari con un colpo low cost, proverà a non farsela sfuggire. Ma è logico che in caso di nuovi arrivi ci saranno delle partenze, non si può appesantire troppo il monte ingaggi. Con Ramsey che rimane sulla lista delle possibili uscite, visto che è stato utilizzato pochissimo da Allegri.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, Witsel può essere il primo innesto

Ed è proprio il centrocampo il reparto che potrebbe accogliere un nuovo giocatore. Sportmediaset riporta le voci che arrivano da “Sport Bild” secondo le quali il mediano del Borussia Dortmund Witsel avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in bianconero. Il contratto del giocatore è in scadenza a giugno e i tedeschi potrebbero anticipare la sua cessione già a gennaio. Per l’attacco invece la pista Vlahovic si è complicata. L’Arsenal infatti avrebbe messo sul piatto 80 milioni di euro per arrivare al centravanti della Fiorentina, obiettivo numero uno della Juve per la prossima stagione.