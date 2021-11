Calciomercato Juventus, il Milan fiuta il colpaccio | Addio a zero

Calciomercato Juventus, Maldini torna alla carica e prova a scippare i bianconeri: ecco il piano ideato dai rossoneri.

Contro la Fiorentina, la Juventus ha conquistato tre punti di vitale importanza per la propria classifica, che permettono ai bianconeri di guardare con maggiore ottimismo le gare future. Match deciso da una giocata estemporanea di Juan Cuadrado che, subentrato dalla panchina, è riuscito ad incidere con una giocata delle sue.

Seduto inizialmente in panchina lo è stato anche Federico Bernardeschi, che invece contro lo Zenit era stato gettato nella mischia sin dal primo minuto, fornendo una prova diligente e di sostanza. La cura Allegri sembra aver rigenerato l’ex Fiorentina, che lo scorso anno ha vissuto una lunga quanto inesorabile fase di involuzione; tuttavia, i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 non sono ancora andati avanti, e il rischio di una “rottura” c’è tutto, anche perché i bianconeri non hanno nessuna intenzione di corrispondere nuovamente all’esterno un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione.

Ecco perché, secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, il Milan potrebbe entrare nell’ordine di idee di fiutare il grande “scippo“, ingolosendo “Fede” con una proposta importante; del resto, Bernardeschi per caratteristiche e per qualità fisiche e tecniche si sposerebbe perfettamente nello scacchiere tattico tutto corsa e dinamismo del “Diavolo“. Una trattativa concreta non c’è ancora, ma non è detto che non possa materializzarsi: seguono aggiornamenti.