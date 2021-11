Calciomercato Juventus, Chiellini da Conte: annuncio a sorpresa

Calciomercato Juventus, Chiellini da Conte: c’è l’annuncio a sorpresa da parte dell’ex tecnico. Le sue parole rilasciate al Sun

Antonio Conte ha appena firmato per il Tottenham ma già ha messo nel mirino diversi obiettivi della Juventus sia per gennaio che per giugno. Ma, non solo, secondo Harry Redknapp, ex allenatore appunto degli Spurs, la prima mossa da fare sarebbe senza dubbio un’altra.

Quella di cercare di portare la prossima stagione Giorgio Chiellini nel nord di Londra, perché al Tottenham serve un elemento come il capitano della Juventus: “Un leader, un vincente, uno che riesce a gestire la difesa. E abbiamo visto anche contro il Vitesse, in Conference League, come alla sua squadra serva un elemento come lui”.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Redknapp

Redknapp poi ha anche rincarato la dose: “Nelle prossime settimane, senza dubbio, vedremo un elenco dei presunti obiettivi, che saranno tutti grandi nomi, per quando si aprirà la finestra di mercato. Ma credo senza dubbio che l’unico che davvero debba realmente firmare, anche per poco tempo, è Chiellini”. Il problema, per il Tottenham in questo caso, è che Chiellini ha firmato un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2023, per poi iniziare, immediatamente dopo, la sua carriera da dirigente sempre all’interno della società piemontese. Una scelta, quest’ultima, ormai quasi definitiva.

E, senza comunque nulla togliere alle parole dell’ex allenatore degli Spurs, che è evidentemente un intenditore, non c’è nessuna possibilità che Chiellini, alla fine della sua carriera, possa lasciare la Juventus per abbracciare un’altra società. Ah, e poi siamo anche onesti: non pensiamo minimamente che Antonio Conte possa pensare a Giorgio per la sua avventura, la seconda, in Premier League.