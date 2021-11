Calciomercato Juventus, epurato a gennaio | Regalo per Allegri?

Calciomercato Juventus, sta deludendo tutti: nuova occasione per accontentare Allegri con il suo pupillo? I dettagli.

Calciomercato Juventus, un profilo che è sempre piaciuto al mister Allegri. Saul, arrivato come acquisto importante dall’Atletico Madrid, non ha saputo insediarsi a dovere nella rosa del Chelsea. Tuchel non lo vede più come un protagonista e, spesso, il giocatore parte ai box. Per questo motivo si potrebbe dunque aprire un’ipotetica già prematura cessione dello spagnolo ma in Italia. Come dicevamo poc’anzi, infatti, Allegri è da tempo un grande ammiratore del giocatore: date le sue grandi abilità tecniche.

Saul alla Juventus a gennaio

Il centrocampista ex Atletico Madrid potrebbe quindi diventare una grande occasione di mercato nel caso in cui, appunto, Tuchel decidesse di privarsene così in anticipo. Come viene riportato dal portale inglese ‘express.co.uk’, la Vecchia Signora potrebbe diventare una concorrente importante nella corsa allo spagnolo che in Inghilterra non riesce ad incidere quanto sperato.

Come riportato dagli inglesi infatti, il Chelsea potrebbe decidere di non esercitare il riscatto del giocatore e, dunque, l’eventualità di una partenza già nel mercato invernale può essere cosa possibile.