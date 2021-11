Juventus, Allegri sorride: contro la Lazio ci saranno

La Juventus si gode qualche giorno di riposo anche se in realtà tanti suoi elementi sono impegnati con le rispettive nazionali.

“Eccezion fatta, ovviamente, per i giocatori convocati con le loro selezioni, la Juve torna in campo mercoledì pomeriggio alla Continassa, dopo 3 giorni di pausa concessi da Mister Allegri, dopo la vittoria contro la Fiorentina” è la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale del club bianconero. Vittoria che ha regalato maggiore serenità ad un gruppo che in campionato è chiamato a recuperare terreno dalle altre big. Il tecnico spera al più presto di riavere l’organico al completo e in tal senso arrivano buone notizie.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, De Sciglio e Kean al lavoro per recuperare prima

Come ha sottolineato Tuttosport, se è vero che comunque i giocatori non impegnati avranno qualche giorno di riposo, dall’altro lato è altrettanto vero che ci sono dei giocatori che anche oggi lavoreranno sul campo per rientrare il più presto possibile. Stiamo parlando dell’attaccante Kean e del laterale De Sciglio, sui quali c’è ottimismo per il recupero dopo gli acciacchi che li hanno tenuti fuori nelle ultime sfide. Contro la Lazio entrambi dovrebbero essere dunque a disposizione di mister Allegri.