Ronaldo e l’eredità lasciata alla Juventus | Come si fa?

Cristiano Ronaldo ha lasciato alla Juventus una bella gatta da pelare, perché l’attacco della Vecchia Signora non è in grado di far fronte all’addio.

Cristiano Ronaldo, se ne facciamo una questione di numeri, non si batte e mai si batterà. Lo afferma senza mezzi termini questa mattina la Gazzetta dello Sport. Su Instagram ha più follower di Papa Francesco, Obama, Biden, Rihanna, LeBron James, Leonardo Di Caprio e Lady Gaga messi insieme. In campo, si sostiene nell’articolo, ha colonizzato i record. Quando si cerca un primato offensivo, spesso spunta il 7 nelle sue varie rappresentazioni, in rosso, bianco, biancorosso e anche in bianconero. Ecco, in bianconero. Sostituire CR7 è una condanna a prescindere, ma l’attacco della Juve esagera.

Ronaldo su può sostituire?

Alla voce “statistiche che non solo non ti aspettavi, ma non potevi immaginare”, queste due. La Juventus non ha uno dei migliori 11 attacchi della A e nemmeno uno dei primi 25 della classifica cannonieri. Davanti a Morata e Dybala ci sono Beto, Pedro, Pinamonti, Aramu, Criscito e altri bomber… alternativi. Insomma, far fronte all’assenza di Cristiano Ronaldo non sembra sia possibile, perché la Vecchia Signora non ne ha la forza offensiva. Un problema di Allegri, a cui probabilmente dovrà far fronte con il contributo della squadra.