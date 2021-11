Calciomercato Juventus, fari sulla serie B: nel mirino c’è un difensore

Il calciomercato della Juventus nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di avere anche un grande lungimiranza.

La dirigenza bianconera ormai da qualche anno a questa parte ha optato per una nuova strategia, quella di andare a pescare giovani talenti in giro per l’Europa dandogli l’opportunità poi di crescere in prestito o nelle squadre giovanili del club. Riuscire a scovare dei potenziali campioni prima delle rivali del resto è una missione importante da compiere, specie quando non si hanno a disposizione dei budget illimitati. Un nuovo rumor riguarda un calciatore di serie B sul quale si sarebbero posati gli occhi dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Gatti del Frosinone

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari su Twitter ha rivelato come la Juventus e anche altri club di serie A, tra cui l’Atalanta, stiano seguendo con particolare attenzione la crescita di Federico Gatti. E’ un centrale classe 1998 che si sta mettendo in luce nel torneo cadetto con la maglia del Frosinone. La sua crescita dal 2018, anno in cui giocava in Eccellenza con il Verbania, ad oggi è stata esponenziale e anche in B – dopo l’esperienza con la Pro Patria – sta dimostrando il suo valore.