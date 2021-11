Calciomercato Juventus, si chiude per gennaio | Avanti tutta per il bomber

Calciomercato Juventus, la notizia che i tifosi aspettavano: la dirigenza farà di tutto per chiuderlo a gennaio.

Calciomercato Juventus, ieri sera a ‘Tiki Taka’ è intervenuto il giornalista di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli, che parlano in ottica mercato bianconero ha dato una grande notizia per gennaio, infatti, stando alle indiscrezione la Vecchia Signora tenterà di chiudere il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic già a gennaio. Grazie all’aumento del capitale, la Vecchia Signora avrà i soldi necessari per convincere l’entourage del giocatore a scegliere Torino come prossima destinazione, nonostante il grande interesse europeo.

Vlahovic già a gennaio

Il sogno bianconero già per gennaio. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche il forte interesse dell’Arsenal che per il bomber serbo classe 2000 sarebbe disposta ad offrire la bellezza di 80 milioni di euro. Ma, sempre stando alle indiscrezioni di Jacobelli, l’entourage del giocatore e lo stesso bomber non sarebbero convinti del passaggio in Inghilterra e preferirebbero, dunque, rimanere in Serie A.

Vlahovic sarà quindi il nome dei prossimi mesi, anzi, è già il nome del mese in corso. I bianconeri hanno un disperato bisogno di un giocatore come lui e lo si è visto anche nella sfida casalinga contro la Fiorentina, nonostante la vittoria risolta dalla singola prodezza di Cuadrado.