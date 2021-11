Juventus, Bonucci e Chiellini restano in azzurro: le condizioni

La tifoseria della Juventus tiene particolarmente d’occhio la situazione legata agli infortuni dei perni della difesa Bonucci e Chiellini.

I due centrali di Allegri hanno saltato entrambi l’ultima partita che la Juventus ha disputato contro la Fiorentina a causa di malanni muscolari. Le loro condizioni però non sembrano destare preoccupazione, tant’è che sia Bonucci che Chiellini sono rimasti nel gruppo azzurro e in questi giorni si capirà se Mancini potrà fare o meno affidamento su di loro per il doppio impegno di qualificazioni mondiali contro Svizzera e Irlanda del Nord.

Juventus, Bonucci con il gruppo azzurro. Chiellini invece a parte

Come si legge sul Corriere dello Sport, non ci sono preoccupazioni legate alle condizioni di Bonucci. Il numero 19 della Juventus ha infatti lavorato ieri con il gruppo azzurro e dunque dovrebbe essere sicuramente a disposizione del ct per la partita con la Svizzera. Qualche valutazione in più invece da fare per Chiellini, che ha lavorato a parte. Bisognerà attendere i prossimi allenamenti per capire se l’esperto centrale sarà o meno della partita. Entrambi comunque dovrebbero essere arruolabili per la prossima partita della Juventus contro la Lazio del 20 novembre.